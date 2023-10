Dalle erbe officinali del Matese 100 posti di lavoro in Campania

Leggi su casertanotizie

(Di martedì 3 ottobre 2023) Caserta. Un programma di messa a dimora delledelper uno studio su nuove misure terapeutiche che trattano e prevengono l’invecchiamento sia a livello cellulare, che tissutale, e di organo. È il progetto varato da un’azienda beneventana con i Dipartimenti di Farmacia, Scienze Chimiche e Ingegneria dell’Università ”Federico II” a cui partecipano le Università del Sannio, la Vanvitelli di Caserta, oltre all’Università dell’Aquila, della Calabria, di Palermo, Catania, il Centro Ricerche Inventia Biotech srl e l’Università di Granada. La ricerca sarà presentata il 7 ottobre al Grand Hotel Telese di Telese Terme durante la Conferenza Internazionale dal titolo ”Role of cellular regeneration in the prevention and treatment of tissue-aging processes”. Il progetto di Erbagil, impresa con sede a Benevento operante nel ...