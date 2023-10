Da giovane stellina dell’Inter a migrante | la triste storia di Gnoukouri

Leggi su notizie

(Di martedì 3 ottobre 2023) Arrivato in Italia nel 2015 e come grande promessa del calcio interista adesso rischia l’espulsione dall’Italia Da grande promessae con la concreta possibilità di essere espulso dall’Italia. E’ lae assurda parabola di Assane Gnouokouri. Chi segue il calcio sa bene di chi si sta parlando. Nel 2015 se ne parlava benissimo ed era anche molto quotato e forte. Pensare che l’11 aprile del 2015 questo ragazzo debuttava in serie A con la maglianella gara col Verona al Bentegodi una partita dominata e vinta dai nerazzurri per 3-0. Assane, classe ’96 (anche se i documenti dicono ’94), aveva appena vent’anni, entra a dieci minuti dalla fine al posto di Medel. La decisione di farlo entrare fu di Roberto Mancini all’epoca allenatore. Assen ...