Da fuoco a 10 ettari di collina | 68enne casertana indagata per incendio boschivo doloso

Tempo di lettura: < 1 minutoA fuoco , nella serata di ieri, due ettari di terreni privati lungo la strada statale Appia in località Tre Ponti a ...

Nel territorio di una masseria tra Martina Franca e Grottaglie l’ Incendio sviluppatosi, per cause da dettagliare, stamattina. Riguarda una decina di ...

(Adnkronos) – Gli Incendi divampati ieri in Sardegna sono solo gli ultimi di una lunga serie. A luglio sono stati infatti ben 216 i roghi in tutta ...

(Adnkronos) – Gli Incendi divampati ieri in Sardegna sono solo gli ultimi di una lunga serie. A luglio sono stati infatti ben 216 i roghi in tutta ...

Oggi in Consiglio dei ministri un inasprimento delle pene per chi viene giudicato responsabile dei roghi Gli Incendi divampati ieri in Sardegna sono ...