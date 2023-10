Da Delfin 5 candidati per Mediobanca | “Vogliamo un cambiamento costruttivo | nello spirito di Leonardo Del Vecchio”

(Di martedì 3 ottobre 2023) “Questodi rinnovamento costituisce l’essenza stessa dell’imprenditorialità e non è mai una critica del passato, ma una visione sempre orientata al futuro”. Così la holding della famiglia Del, ha scoperto le carte annunciando la presentazione di una lista di 5per il rinnovo consiglio di amministrazione di. Non in concorrenza, si dice, ma a completamento di quella presentata dagli amministratori uscenti guidati da Alberto Nagel e Renato Pagliaro, che tirano le fila di Piazzetta Cuccia dall’uscita di scena di Vincenzo Maranghi, avvenuta ormai 20 anni fa. “La lista viene proposta con l’obiettivo di collaborare con tutti i membri del Consiglio e offrire un contributo alla realizzazione del Piano Industriale – si legge a tal proposito nella nota di ...

Delfin, la nota holding della famiglia Del Vecchio, ha messo in campo una nuova lista di cinque candidati in vista del rinnovo del Consiglio di Amministrazione (Cda) di Mediobanca per il triennio 2024 ...Il Consiglio di Amministrazione di Delfin ha approvato all’unanimità le liste dei candidati per il rinnovo del board e del collegio Sindacale di Mediobanca per il triennio 2024–2026. La lista di candi ...