Cusano Milanino | arrivano i cassonetti intelligenti con serratura elettronica per la differenziata

(Di martedì 3 ottobre 2023) Gelsia Ambiente avvia il nuovo progetto sperimentale “” a. Si tratta di contenitori collettivi per i condomini di medie dimensioni, dedicati alla raccolta della frazione ine dotati di sensori di riempimento, sistemi di misurazione dei conferimenti e. Il cassonetto intelligente è in grado di identificare l’utente e di aprirsi attraverso ...

Un Incendio ha devastato questa notte il Jiji cafe, ex Blue Ship, di via Ferrari a Cusano Milanino . Le fiamme che hanno avvolto il locale si sono ...

Grave Incidente ieri sera, domenica 17 settembre, in via Alemanni a Cusano Milanino . Poco prima delle 19.30 un’auto, una Toyota Yaris guidata da un ...

Due persone investite in strada questa mattina nel giro di due minuti tra Garbagnate e Cusano Milanino . Il primo episodio alle 7,31 a Garbagnate , in ...

Tragedia sfiorata verso le sei di giovedì pomeriggio alla stazione di. Un giovane di 18 anni è stato investito da un treno della linea suburbana S4 che proveniva da Camnago ed era diretto a Milano Cadorna. Sul posto si sono precipitati i mezzi di ...Lei è stata trasportata in codice rosso al Niguarda, lui in codice giallo al San Raffaele. Lei è in condizioni delicate, lui meno. È l'epilogo dell'incidente avvenuto in via Alemanni a(hinterland nord della città) nella serata di domenica 17 settembre. Tutto è successo poco prima delle 19.30 tra via Marconi e via Alemanni, quando un'auto ha travolto due anziani di ...

Arte diffusa nella Città Giardino di Cusano Milanino Comune di Cusano Milanino

La Notte Bianca – Comune di Cusano Milanino Comune di Cusano Milanino

Roma, 29 set. (Adnkronos Salute) - In Lombardia domenica primo ottobre, in 80 centri, parte la nuova campagna per la vaccinazione antinfluenzale ...Fortunatamente l’impatto con il treno che proveniva da Camnago-Lentate e diretto a Milano Cadorna ha provocato soltanto ferite ed il ragazzo é stato portato al vicino ospedale in codice giallo. Le ...