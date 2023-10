Crosetto | «Lo Stato non potrà mai “comprare” sul mercato un esperto di AI»

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 3 ottobre 2023) La cyber security è diventata una materia di rilievo e di interesse nazionale. Non solo per l’Italia, ma per tutti i singoli Paesi del Mondo. Con il passare degli anni, il livello dell’allerta è cresciuto esponenzialmente, con minacce sempre più pericolose e invasive. Non si tratta di singoli attacchi, ma di una moltitudine di offensive che hanno come obiettivo anche le Pubbliche Amministrazioni. Occorre, dunque, una difesa maggiore e migliore. Di tutto ciò ne ha parlato martedì mattina anche il Ministro della Difesa Guido. LEGGI ANCHE > Il CSIRT Italia è entrato a far parte del First Intervenuto dal palco del Cybertech Europe 2023 di Roma, il capo del Dicastero ha sottolineato l’importanza strategica di aziende di rilievo italiane nel settore della cyber security, ma ha posto l’accendo su alcune cose che dovrebbero cambiare. Perché a oggi, per via di ...