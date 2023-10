Leggi Anche Scoperta dell'America, 530 anni dopo: e seci fosse arrivato prima Leggi Anche L'incunabolo ditorna in Italia dopo decenni Il rapporto con i popoli ...Questo perché dalle 6.50 del mattino il servizio è stato momentaneamente interrotto tra Acilia eper mancanza di tensione elettrica. Il problema è dovuto a un pantografo rotto e ...

Cristoforo Colombo: all'asta la lettera in cui annunciava la scoperta dell'America TGCOM

Cristoforo Colombo: presentazione del libro di Franco Icardi sulla sua storia e documenti dotarili L'Ancora

La lettera in cui Cristoforo Colombo annuncia la scoperta dell'America è stata messa in vendita per circa 1,4 milioni di euro. La rara traduzione in latino della missiva del 1493, in cui Colombo ...Ancora disagi per chi deve viaggiare sulla Roma-Lido. Un guasto tecnico, sin dalle prime ore di oggi, 3 marzo, ha ‘fermato’ i treni tra Cristoforo Colombo e Acilia. Sale la rabbia per chi deve ...