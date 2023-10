Crisi umanitarie | smettiamola con l’indifferenza

(Di martedì 3 ottobre 2023) di Don Antonio Mazzi. In altri periodi della storia siamo stati impegnati per superare difficoltà politiche, totalitarie, sociali, popolari… In...

... povertà, instabilità politica, violazione di diritti, che determina la spinta a fuggire, quasi sempre il confine fra chi emigra per ragioni "economiche" e quello che emigra per ragioni "" ...... presidente Centro Astalli , spiega le ragioni dell'iniziativa: "In questa giornata facciamo memoria di uomini, donne e bambini costretti alla fuga da guerre, persecuzioni e, da ...

Lampedusa, perché in 10 anni nulla è cambiato Avvenire

Giornata Nazionale Memoria e Accoglienza: UNICEF, OIM ed ... UNICEF Italia

Il 3 ottobre 2013, 368 persone morirono al largo di Lampedusa, sconvolgendo il mondo e strappando per qualche settimana il velo di indifferenza che copriva la terribile crisi umanitaria in atto. E’ ...Giornata della Memoria e dell'Accoglienza. Il confine fra chi emigra per ragioni "economiche" e chi lo fa per ragioni "umanitarie" è ...