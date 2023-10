Criminal Record | le prime immagini del nuovo thriller con il premio Oscar Peter Capaldi

(Di martedì 3 ottobre 2023) Ecco ledi, ilcone Cush Jumbo in arrivo il 12 gennaio 2024 su Apple TV+. Apple TV+ ha appena diffuso ledi, ilpoliziesco in otto episodi con protagonisti il vincitore dell'e del BAFTAe la candidata al Laurence Olivier Award e al Critics Choice Award Cush Jumbo nei panni di due detective impegnati in un braccio di ferro su un caso di omicidio di alto profilo. Lo show farà il suo debutto su Apple TV+ con i primi due episodi il 12 gennaio 2024, seguiti da nuovi episodi ogni ...

Apple TV+ ha appena diffuso le prime immagini di, il nuovo thriller poliziesco in otto episodi con protagonisti il vincitore dell'Oscar e del BAFTA Peter Capaldi e la candidata al Laurence Olivier Award e al Critics Choice Award ......proxy statement/prospectus and other relevant documents to its shareholders as of thedate ... ANY REPRESENTATION TO THE CONTRARY IS AOFFENSE. Cautionary Statement Regarding Forward - ...

Criminal Record: le prime immagini del nuovo thriller con il premio ... Movieplayer

Augusta offers a second chance for people with a criminal record WJBF

"Criminal Record", il nuovo thriller poliziesco con Peter Capaldi e Cush Jumbo su Apple TV+. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni sulle ultime novità della tv in streaming e satellitare.Oct. 3 (UPI) --Apple TV+ is giving a glimpse of the new series Criminal Record. The streaming service shared first-look photos for the crime thriller Tuesday featuring Peter Capaldi (Doctor Who) and ...