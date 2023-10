Creattiva | per quattro giorni la Fiera di Bergamo capitale delle arti manuali

Leggi su bergamonews

(Di martedì 3 ottobre 2023) Da giovedì 5 a domenica 8 ottobre 2023 laditorna ad ospitare la versione autunnale di, lainternazionaleideata e organizzata da Promoberg. Si tratta del 28esimo appuntamento al polo fieristico di via Lunga per la manifestazione dedicata all’handmade (fatto a mano) che sin dal debutto (nell’autunno del 2008) è diventata un punto di riferimento per gli operatori del settore e per le tante decine di migliaia di appassionate (il pubblico è quasi esclusivamente al femminile), che ad ogni edizione si mettono in viaggio con ogni mezzo da tutta Italia e in parte anche dall’estero per raggiungere il capoluogo orobico. Tra gli stand allestiti sui 15mila metri quadrati al coperto da 225 imprese provenienti da quindici regioni ...