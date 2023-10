“Cos’ha detto | signora?” Affari Tuoi | Amadeus di ghiaccio per la confessione della concorrente

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 3 ottobre 2023) Attimi di incredulità ad, il programma in onda su Rai 1 condotto magistralmente da. Ospiti e concorrenti di questa sera, Elisa e la mamma Linda. Ed è proprio parlando con loro due che è successo qualcosa di mai capitato prima. Momento di grande imbarazzo per il padrone di casa che non è riuscito bene a reagire alla parole chocsi conferma uno dei programmi migliorifascia pre-seraletelevisione italiana. >> “Un proiettile”., attimi di panico in studio: tensione tra il pubblico. La regia blocca tutto Gli esordi del programma sono addirittura del 2003. Com’è noto è un programma creato dalla Endemol e in Italia è stato ...