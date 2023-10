Cos’è un cane molecolare per la ricerca di persone | cani e gatti

Leggi su cultweb

(Di martedì 3 ottobre 2023) Unnon costituisce una razza particolare. Piuttosto si tratta di esemplari dotati di un fiuto particolare in grado di andare a percepire, anche in situazioni estreme, le più piccole particelle olfattive e di collegarle ad oggetti o. Grazie, dunque, a questa caratteristica genetica vengono addestrati per entrare nei corpi speciali impegnati nelladiscomparse, ma volendo vengono utilizzati anche per ritrovarescomparsi. i cosiddetti Pet Detective possono ritrovare i vostri amici a quattro zampe scomparsi ad un costo di 300 euro l’ora. In sostanza si tratta proprio di queiche spesso si vedono durante delle azioni di salvataggio sotto le macerie o coadiuvano il lavoro degli uomini nel ritrovamento ...