Cosa ha fatto sparire La giudice di Catania nella bufera | la mossa imbarazzante

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 3 ottobre 2023) Del profilo Facebook di Iolanda Apostolico non c'è traccia. Dopo essere finita al centro della polemica, ladisembra aver oscurato il social. Lo stesso dove condivideva attacchi al centrodestra. Non è passata inosservata la richiesta delle dimissioni dell'allora ministro dell'Interno Matteo Salvini per la vicenda Open Arms. Così come le pagine pro-ong da lei seguite. Insomma, la sua tendenza politica appare chiara. Originaria di Cassino - dove la famiglia è ben conosciuta grazie al padre preside e al fratello medico - la toga vive da oltre vent'anni in Sicilia. Apostolico ha una lunga esperienza nel penale dadel Riesame delle misure di prevenzione. Da tempo - scrive Il Messaggero - Apostolico lavora nel Gruppo specializzato per i diritti della persona e della immigrazione della prima sezione civile ...