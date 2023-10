Cosa deduco dallo spot Esselunga? Non sposatevi se non vi piacciono le pesche!

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 ottobre 2023) Tra i tanti lavori che mi sono immaginato di fare nella vita c’è quello del creativo pubblicitario, essendo uno scrittore di aforismi, ho sempre pensato che la figura del copywriter fosse quella più adatta a me (ma anche il regista di), così un giorno di tanti anni fa mandai un mio libro di aforismi all’agenzia di comunicazione Le balene, fondata nel 1980 dal compianto Enzo Baldoni. Mi chiamarono per un colloquio. Andai, mi fecero subito i complimenti per il libro, erano incuruiositi, fui accolto da un uomo e dalla moglie di Enzo Baldoni (purtroppo non ricordi i nomi, è passato tanto tempo), vollero sincerarsi che non fossi parente di Renato Farina, un giornalista che scrisse un pezzo orribile e volgare sulla morte di Enzo Baldoni. Stabilità la mia totale estraneità con il suddetto giornalista iniziammo a parlare, proposi una mia idea folle per uno ...