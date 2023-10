Cosa ci insegna il salto impossibile di Simone Biles | un esempio dopo il crollo emotivo

Leggi su dilei

(Di martedì 3 ottobre 2023) Un(quasi), ma non per. L’atleta americana ai Mondiali di Anversa è stata la prima donna al mondo a eseguire il Yurchenko doppio carpio, undifficilissimo che la fa entrare ancora una volta nella storia della ginnastica. Manon si porta a casa solo un record eccezionale: anche la consapevolezza di aver regalato unmento importantissimo. I momenti di difficoltà esistono, ma possono essere superati con determinazione, voglia di recuperare e splendere di nuovo., ildiventa realtà Lo Yurchenko doppio carpio è un esercizio estremamente complicato, che non era mai stato affrontato da una donna: poi è ...