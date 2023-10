Corteo per contestare Meloni a Torino | manganellate sugli studenti La sinistra | “Uso ingiustificato della violenza” Fdi | “Azioni volute da fiancheggiatori dell’eversione”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 ottobre 2023) Vengono definite “brevi cariche” e in gergo si usa l’eufemismo di “cariche di alleggerimento“. Quel che resta nei video che ormai rimbalzano su tutti i social sono leai giovani, e in certi casi giovanissimi, che hanno partecipato alche avolevala presenzapresidente del Consiglio Giorgia, arrivata in città per il Festival delle Regioni. Gli “identificati” – come da fontiquestura riportate dalle agenzie – sono circa 60 sui circa 300: in gran partedell’università e delle scuole superiori e poi comitati studenteschi come “Cambiare Rotta”, attivisti del movimento No Tav e di Potere al Popolo. La Digos parla di almeno sei o sette tentativi di sfondamento del cordone di sicurezza e indica ...