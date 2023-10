Corteo contro Meloni | parapiglia con la polizia | manganellate e lancio di uova

Alcuni manifestati pro Reddito di cittadinanza sono scesi in corteo a Napoli per protestare contro l’abolizione del sussidio. I manifestanti sono ...

Momenti di tensione a Torino durante ildi protestail Presidente del Consiglio Giorgia Melon i . I manifestanti, circa trecento, partiti da Palazzo Nuovo nel tentativo di raggiungere piazza Carignano, giunti in via Principe ...... ilcomposto da collettivi studenteschi, No Tav e attivisti del centro sociale Askatasuna è entrato in contatto con la polizia. In via Principe Amedeo i manifestanti si sono spintiil ...

A metà mattina si sono verificati momenti di tensione a Torino durante il corteo di protesta contro Giorgia Meloni. I manifestanti, diventati circa trecento, sono partiti da Palazzo Nuovo ...“A Torino non sei la benvenuta”. Ci sono attivisti del centro sociale Askatasuna, dei collettivi studenteschi contro il caro affitti, di Cambiare Rotta, del movimento No Tav e di Potere al popolo ...