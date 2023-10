Corea | Qui le donne in discoteca pagano di più | vi spiego perché | la testimonianza di un TikToker italiano è virale

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 3 ottobre 2023), unsvela come in alcune discoteche del posto lepaghino di più degli uomini: ecco a quanto ammonta il divario eesiste Unnoto come Nikooolash (@nikooolash sul social cinese) racconta in uno dei suoi ultimi video di alcune esperienze fatte in, precisamente nelle discoteche. "nelle discoteche omosessuali inledi più? Il divario è veramente grande. Contate che un uomo paga il corrispettivo di circa 7 euro, invece una donna ne va a pagare tipo 40. E ci sono due motivi", così inizia il filmato del content creator che sorprende alla luce del fatto che in Italia - in certi casi, avviene addirittura il ...