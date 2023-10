Coppa Italia Serie C 2023 2024 | tabellone e accoppiamenti

(Di martedì 3 ottobre 2023) Ile glidella. Si parte dal primo turno eliminatorio che si svolge in gara unica ad eliminazione diretta. Otterranno la qualificazione al turno successivo le società che avranno segnato il maggior numero di reti. In caso di parità nel numero di reti segnate al termine della gara, verranno disputati due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. Di seguito, ecco ildei turni eliminatori delladiC.PRIMO TURNO ELIMINATORIO Gruppo 1 Gara P1 PRO SESTO-GIANA ERMINIOGara P2 ARZIGNANO V.-TRENTOGara P3 MANTOVA-PRO PATRIAGara P4 LEGNAGO SALUS-PADOVAGara P5 LUMEZZANE-ATALANTA U23Gara P6 VIRTUS ...

Dopo la delusione degli Europei in Olanda torna in gara Wout van Aert e va subito a riscattarsi con una bellissima vittoria alla Coppa Bernocchi . In ...

Lione, 2 ott. - (Adnkronos) - Lo Staff tecnico della Nazionale Italiana Rugby Maschile guidato da Kieran Crowley ha convoca to Paolo Buonfiglio per ...

LaSerie C sarebbe dovuta iniziare ad agosto ma le vicende della Reggina hanno fatto slittare l'inizio. Oggi si alza il sipario sulla kermesse calcistica che vedrà impegnate le squadre di ...Elenco delle partite previste per oggi, martedì 3 ottobre 2023: Inter - Benfica e le altre di Champions League, recupero in Premier League eSerie C La programmazione di martedì 3 ottobre vede come protagonista l'Europa con i suoi gironi di Champions League con due italiane a scendere in campo, Napoli e Inter . Alle 18.45 si ...

Padova di nuovo in campo, parentesi Coppa Italia con il Legnago: la vigilia Padova Sport

La squadra Novo – TOP ONE vince la Coppa Italia Over 63 Bridge D'Italia Online

La Turris ha ripreso ieri la preparazione: nessuno stop, visto che alle porte c'è l'esordio in Coppa Italia (cominciata la prevendita). Domani alle 18.30 al Liguori arriva l'Audace Cerignola.Dopo averlo valutato in allenamento per alcuni giorni, l’Ancona sembra aver deciso e dovrebbe tesserare oggi il giovane difensore classe 2002 Vito Maria Radicchio, svincolato proveniente dal Monopoli.