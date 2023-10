Convocati Napoli | sorpresa di Garcia contro il Real | l’elenco

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 3 ottobre 2023) Ilha diramato la lista dei, selezionati da mister Rudi, in vista della sfida di questa serailMadrid Il mister azzurro esclude ancora una volta, causa infortunio, Juan Jesus, Rrahmani e Gollini. Per il resto, poche sorprese nei ventidue calciatori che prenderanno parte alla sfida. A cominciare dai portieri: Contini Meret Idasiak Prima convocazione in Champions League, la chiamata disorprende tutti Come detto in precedenza, il reparto arretrato dovrà fare i conti con le assenze di Rrahmani e Juan Jesus e gli unici centrali disponibili sono Ostigard e Natan. Per questo motivoha deciso di convocare anche il giovane D’Avino, classe 2005 alla prima convocazione in Champions League. Di seguito ...