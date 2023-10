Conversano | ragazzo si schianta in moto mentre si filma in diretta sui social video

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 3 ottobre 2023) Un terribile incidente, forse causato dalla voglia di undi 17 anni, Anthony Innamorato, originario di Mola di Bari, dirsi insuicorreva a tutta velocità per le strade di. Ilè morto nella serata di ieri in via Bariera in sella ad unaguidata da un coetaneo che, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo che è finito sull’asfalto. Cade dallasiinsuiIl 17enne è morto sul colpo e per lui sono stati inutili i soccorsi prestati sia da un medico libero dal servizio che era per strada sia dal personale del 118. Il conducente ...