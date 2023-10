Contro l’uso del tricolore sui monumenti | non siamo in pizzeria

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 3 ottobre 2023) C’è una data precisa in cui il led è diventato emblema di questo paese: il 17 marzo 2020. Quel giorno si festeggiavano infatti i 159 anni dalla nascita del nostroma, nel frattempo, eravamo appena stati travolti dal Covid. Giusto un mese prima la scoperta del paziente zero di Codogno poi, in pochi giorni la situazione precipitò fino all’11 marzo, l’inizio del lockdown. Il paese era nel panico e Palazzo Chigi interamente illuminato con ilapparve come un simbolo provvidenziale a cui aggrapparsi. Grazie ai diodi ad emissioni di luce – questo il significato dell’acronimo “led” – la facciata fu trasformata in un’enorme bandiera. Non era certo il primo caso, beninteso, ma da lì in poi, su e giù per lo stivale, i tricolori presero ad illuminare praticamente tutto. A Roma in particolare la situazione è decisamente sfuggita di mano. Il ...