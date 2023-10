Contraccezione forzata | 67 donne groenlandesi chiedono un risarcimento

(Di martedì 3 ottobre 2023) Sessantasettenate in Groenlandia hanno presentato il 2 ottobre una richiesta dial governo danese, responsabile della campagna di. Leggi

Avrebbe attuato, fra gli anni Sessanta e Settanta, una campagna diper limitare la natalità in Groenlandia e risparmiare sul welfare : adesso, a oltre mezzo secolo di distanza da quegli eventi, la Danimarca ha ricevuto una richiesta di ...Sessantasette donne nate in Groenlandia hanno presentato una richiesta di risarcimento allo Stato danese che 60 anni fa aveva organizzato una campagna di. Alcune di loro, come Naja Lyberth, avevano solo 14 anni quando senza il consenso suo e dei genitori, medici danesi le impiantarono una spirale. Queste donne adesso chiedono ...

Contraccezione forzata: 67 donne groenlandesi chiedono un ... Internazionale

Contraccezione forzata negli anni '60 e '70, 67 donne Inuit fanno causa al governo danese Sky Tg24

