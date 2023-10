Conte sulla panchina della big italiana | intesa raggiunta

Giuseppe, leader M5s, in un post su facebook, attacca e ricorda la pandemia: Circa 4 milioni ... Ora tocca ai Fratelli di Tagli di Meloni sforbiciareSanita'. Per loro le priorita' in questo ......sette punti (altro che "accoglienza generalizzata" per usare le parole infelici di Giuseppe). ... La destra infatti insisterà sull'investirepaura. Perché ha bisogno della benzina, che poi ...

"Differenze sulla Russia". I Verdi scaricano Conte: altro flop grillino ... ilGiornale.it

Conte e Schlein al congresso di Area, anche sulla giustizia due idee ... Il Manifesto

La Suprema Corte anticipa il governo con una sentenza storica: "Dai contratti collettivi ci si può discostare". E la ministra del Lavoro Calderone è ...Dopo il pareggio con l’Atalanta, la Juventus conserva il quarto posto ma non basta: Allegri deve dare risposte ...