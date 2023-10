Contatto Berardi-Bremer | l’audio del VAR e la disamina che porta al giallo Rocchi ribadisce | “Era da rosso”

(Di martedì 3 ottobre 2023) Nel segmento ‘Open Var’ andato in onda ieri sera su DAZN, il designatore degli arbitri Gianlucaha mostrato il discussotrain Sassuolo-Juventus, con il giocatore neroverde sanzionato con un cartellinodopo un rischioso intervento. Daldella sala Var la prima reazione che si udisce al replay dell’azione è un “Urca boia, porca vacca!“ chei varisti a controllare meglio tutte le camere a disposizione. Trovata la giusta inquadratura, lachealla conferma delè la seguente: “Striscia, è brutto ma striscia, io glielo confermo ti dico…perché comunque striscia anche se il punto diè alto. Secondo me il punto di ...

Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi, dallo studio di Dazn, spiega: "Questa situazione era molto particolare, per noi era da cartellino rosso. A livello procedurale viene fatto un ottimo percorso, ...Nel corso dell’ultima puntata di Open VAR, su Dazn, è stato reso noto l’audio del VAR sul contatto tra Berardi e Bremer in Sassuolo-Juventus 4-2. Nella fattispecie, l’arbitro Colombo ha assegnato il ...