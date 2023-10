Conferenza stampa Sarri | «Non cerchiamo riscatto | ma vogliamo essere competitivi fino alla fine»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 3 ottobre 2023), il tecnico della Lazio ha parlato cosìvigilia del match di Champions League contro il Celtic Maurizioha così parlato invigilia di Celtic-Lazio. ULTIME DICHIARAZIONI – «Sono state strumentalizzate. Ma siamo qui per la Champions e pensiamoChampions. Sarebbe offensivo parlare di altro. Qui dici otto parole, ne estrapolano due e danno il significato che vogliono. Vorrà dire che d’ora in avanti risponderò sì o no, così l’interpretazione la fate totale». CELTC SQUADRA FISICA – «Non è una partita fisica, il Celtic è la squadra meno fisica del girone. Sono intensi e corrono tanto, ma non hanno un impatto devastante».– «Nessun ...