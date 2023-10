Conferenza stampa Pioli | «Partita che pesa tanto | siamo fiduciosi»

(Di martedì 3 ottobre 2023), le dichiarazioni del tecnico rossonero in vista del match di domani con il Borussia Dortmund Stefano, tecnico del Milan, ha parlato alla vigilia del match di Champions con il Borussia Dortmund. ALLENAMENTO CON I CORI DEL DORTMUND «Nata guardando le partite del Borussia, per preparare la squadra a quello che li aspetta in campo, credo che i ragazzi in campo non sentiranno nemmeno la mia voce»DECISIVA «importante per lo sviluppo del girone, sicuramente peserà, la vogliamo impattare bene, loro in casa in Champions non perdono da due anni, ma» CHI DAVANTI ALLA DIFESA – «Dipenderà dalla mezzala che vorrò utilizzare, con una mezzala di inserimento giocherà Musah in quella situazione, ...

Il Milan, dopo il pareggio a reti bianche con il Newcastle di due settimane fa, è pronto per tornare in campo contro il Borussia Dortmund nel match ...

Il Milan, dopo il pareggio a reti bianche con il Newcastle di due settimane fa, è pronto per tornare in campo contro il Borussia Dortmund nel match ...

Il Milan, dopo il pareggio a reti bianche con il Newcastle di due settimane fa, è pronto per tornare in campo contro il Borussia Dortmund nel match ...

Il Milan, dopo il pareggio a reti bianche con il Newcastle di due settimane fa, è pronto per tornare in campo contro il Borussia Dortmund nel match ...

La Lazio, dopo il pareggio ottenuto allo scadere contro l’Atletico Madrid grazie a Provedel, è pronta per tornare in campo contro il Celtic nel ...

“La nostra mentalità è andare in campo e dare tutto per vincere la partita. Sarà importante per lo sviluppo del girone, non sarà decisiva ma ...

Kamel Jandoubi , ex ministro per i Diritti umani della Tunisia , è stato l'ospite dellaalla sede dellaestera in Italia per parlare del regime di Saied . Presidente tunisino che, proprio nella serata di ieri, attraverso un comunicato ha fatto sapere che "non ...Jannik Sinner ha sintetizzato così inil suo successo in semifinale al China Open di Pechino contro Carlos Alcaraz. Un successo storico perché gli permette di diventare il terzo ...

Conferenza stampa Sarri LIVE: le parole alla vigilia di Celtic-Lazio Lazio News 24

Blanca 2, la conferenza stampa in liveblogging Tvblog

Alla vigilia del match contro il Celtic, Ciro Immobile affiancherà Maurizio Sarri nella conferenza stampa pre partita. In questo momento complicato, toccherà al capitano della Lazio rispondere alle ...Porto-Barcellona, Xavi a tutto campo in conferenza stampa Xavi ha presentato in conferenza stampa Porto-Barcellona, che coinciderà con la sua centesima partita da allenatore dei blaugrana: "Ho ...