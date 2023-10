(Di martedì 3 ottobre 2023) IlDanielè l'arbitro scelto per dirigere, partita del secondo turno diLeague (gruppo F), in programma giovedì 5 ottobre, alle 21. Assistenti i ...

Nyon, 3 ott. - (Adnkronos) - Il tedesco Daniel Schlager è l'arbitro di Fiorentina-Ferencvaros , match valido per il girone F di Conference League , in ...

IlDaniel Schlager è l'arbitro scelto per dirigere Fiorentina - Ferencvaros, partita del secondo turno diLeague (gruppo F), in programma giovedì 5 ottobre, alle 21. Assistenti i ...Giovedì match valido per la seconda giornata del girone F NYON (SVIZZERA) - Sarà ilDaniel Schlager a dirigere Fiorentina - Ferencvaros, match valido per il girone F diLeague, in programma giovedì alle 21. Con lui i connazionali Christian Dietz e Sven Waschitzki ...

Conference: tedesco Schlager arbitra Fiorentina-Ferencvaros Agenzia ANSA

Arbitri Conference, per Fiorentina-Ferencvaros c'è il tedesco Schlager Corriere dello Sport

Il tedesco Daniel Schlager è l'arbitro scelto per dirigere Fiorentina-Ferencvaros, partita del secondo turno di Conference League (gruppo F), in programma giovedì 5 ottobre, alle 21. Assistenti i ...Sarà il tedesco Daniel Schlager l'arbitro di Fiorentina-Ferencvaros. 33 anni, internazionale dal 2022, sarà lui a dirigere giovedì sera al Franchi la seconda partita ...