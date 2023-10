Concorso Università Di Cagliari | Assunzioni per Laureati

Leggi su posizioniaperte

(Di martedì 3 ottobre 2023) L’diha annunciato la pubblicazione di unPubblico finalizzato alla selezione di 1 ricercatore per una posizione a tempo determinato, con una durata triennale e occupazione a tempo pieno. Questa opportunità riguarda il Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali. Si informa che l’diha avviato una selezione pubblica per la selezione di un ricercatore o una ricercatrice a tempo determinato e a tempo pieno, mediante la stipula di un contratto di lavoro subordinato della durata di tre anni. Questa procedura è conforme all’articolo 24, comma 3, tipologia a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e all’articolo 3, comma 1, lettera a) del vigente “Regolamento per l’assunzione di ricercatori e ricercatrici a tempo determinato presso ...