Concorso Policlinico di Milano | Assunzioni per Diplomati

(Di martedì 3 ottobre 2023) Il Politecnico diha annunciato l’apertura di unPubblico basato su esami per occupare 1 posizione di categoria C a tempo indeterminato e a tempo pieno nell’ambito dell’area amministrativa presso il Dipartimento di Elettronica, Informatica e Bioingegneria. Si comunica che è stata avviata una procedura di selezione pubblica, in conformità al decreto del direttore n. 10534 datato 16 settembre 2023, con protocollo n. 0211973, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1, nell'area amministrativa, a tempo pieno (trentasei ore settimanali) presso il Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria del Politecnico di. Questa procedura di selezione pubblica è identificata come "2023 PTA TI C DEIB 1". Bando diIl testo completo ...

Il Policlinico Tor Vergata di Roma ha pubblicato il bando del concorso per 485 operatori socio sanitari nel 2023. Si tratta di una procedura concorsuale ...Il BANDO (Pdf 196 KB) del concorso Policlinico Tor Vergata di Roma per 485 OSS è stato pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale serie concorsi ed esami n. 71 del 19-09-2023 in questa pagina.