Concorso ASL Roma3 | Assunzioni per Dirigenti UOC

(Di martedì 3 ottobre 2023) L’Azienda Sanitaria Locale (ASL) Roma 3 ha annunciato la pubblicazione di unPubblico per la selezione del Direttore della Struttura Complessa Salute Mentale in Età Evolutiva, con un incarico quinquennale eventualmente rinnovabile. Questa posizione è destinata al Dipartimento di Salute Mentale. In ottemperanza alla Deliberazione n. 95 del 26 gennaio 2023, è stato pubblicato un avviso pubblico, basato su titoli e colloquio, in conformità al decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, al decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97, al decreto legislativo n. 165/2001, alla legge n. 189/2012, alla deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 574 del 2 agosto 2019 e all’articolo 20 della legge n. 118 del 2022, che modifica l’articolo 15 comma 7-bis del decreto legislativo n. 502/92. Questo avviso ha lo scopo di procedere ...