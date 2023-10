Concorsi pilotati alla Statale di Milano | a giudizio il professor Galli

Leggi su panorama

(Di martedì 3 ottobre 2023) 'infettivologo Massimo, ex primario dell'ospedale Sacco diche è in pensione e che è stato uno dei volti televisivi più noti nelle fasi della pandemia Covid, è stato rinviato aper falso e una imputazione alternativa tra turbativa d'asta e abuso d'ufficio, assieme al suo ex collaboratore Agostino Riva. Il rinvio a processo chiude la prima fase di uno dei filoni dell'inchiesta milanese su presuntiper posti dae e ricercatoreFacoltà di medicina delladi. La decisione del rinvio aè stata presa dal gup Livio Cristofano. Altri due imputati hanno scelto la via del patteggiamento. Il processo inizierà il 13 dicembre davanti...