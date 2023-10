Conclusa la Nona Edizione del Festival della Birra e dello Street Food Regionale a Gravina di Catania

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 3 ottobre 2023) Un finale con i botti che chiude degnamente ladi un evento unico, coinvolgente e appassionante. Un successo assolutamente meritato, quello deldi, per la grande macchina organizzatrice e per tutti coloro che hanno voluto scommettere su un appuntamento consolidato per l’intera Sicilia Orientale e non solo. “Stanchi ma felici per un evento che con le iniziative culturali, artistiche e gastronomiche ha incontrato la soddisfazione ed il piacere di migliaia di persone – spiega uno degli organizzatorimanifestazione Mirko Marcantonio – è bene ribadire che, a differenza di quello che ha pensato qualche ...