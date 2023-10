Compagnia stabile del Teatro Patologico | plebiscito di critica e pubblico per il debutto mondiale

Leggi su anteprima24

(Di martedì 3 ottobre 2023) Tempo di lettura: 4 minutiGrande successo die diper ila Napoli delladel, spettacolo promosso dalla Fondazione Rut, andato in scena come evento speciale alTrianon-Viviani il 23 e il 24 settembre. Il titolo della rappresentazione teatrale racconta di un viaggio universale, quello che parte dalle storie e dal vissuto degli attori della, ragazze e ragazzi con disabilità psichica, che hanno sfidato i pregiudizi per raccontare ed emozionare il, su quanto labile sia il confine tra normalità e follia. Testimoni di uno speciale percorso di-terapia che l’Associazione ...