«Come si fa ad abdicare all' amore e darsi a hobby che non spezzino il cuore? Quando succede che si smette di giocare a questo gioco infernale?»

(Di martedì 3 ottobre 2023) Cara Ester,ho quasi 42 anni e temo di essere un caso grave. Mi spiego. In principio c’era A. “Neanche mi piace troppo” mi ero dettaavevo accettato l’invito ad uscire. E sono seguiti oltre 4 anni dicompletamente folle, GAS in piena regola perché, ovviamente, lui era sposato, con prole, e una discreta dose di casini familiari. Ci lasciamo – un male fisico che toglieva il fiato – e smettiamo di parlarci per anni. Dopo 3 lunghi anni rinasco, e alla fine mi innamoro di nuovo. E., che pure è sposato (sì, ne ho parlato a lungo con la mia psicologa, e qualche cosa l’ho anche capita). Io voglio una storia leggera. Mento. Ci innamoriamo, ci prendiamo, ci lasciamo, ci riprendiamo, mi rilascia. Altri tre anni passano così, lui mi promette che quest’estate lascia la moglie, i figli sono ormai grandi e mi ama. “Te lo prometto”, ...