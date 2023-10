Come l’ACN vuole utilizzare l’AI e come vuole difendersi dall’AI

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 3 ottobre 2023) In passato erano “solamente” attacchi DDoS, malware, ransomware e altre infezioni informatiche di vario tipo. Oggi, vista la sua sempre più diffusa infiltrazione, il vero pericolo in termini di cyber security è rappresentato dagli strumenti basati sui sistemi e gli algoritmi di intelligenza artificiale. L’Italia,evidenziato dagli ultimi report, è uno dei Paesi più colpiti a livello informatico e da mesi si sta lavorando affinché gli effetti “malevoli” delpossano essere previsti e mitigati (nella migliore delle ipotesi) o debellati. Di tutto ciò ha parlato Bruno Frattasi, Direttore Generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) nel corso dell’evento Cybertech Europe 2023 in corso a Roma. LEGGI ANCHE > Crosetto: «Lo Stato non potrà mai “comprare” sul mercato un esperto di AI» Tra il palco dell’auditorium del ...