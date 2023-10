Collo dell’utero accorciato in gravidanza | cause | sintomi e conseguenze

Leggi su gravidanzaonline

(Di martedì 3 ottobre 2023) Il, detto anche cervice uterina, è il punto di collegamento tra l’utero e la vagina. Come spiegato dal Sistema Sanitario della Regione Lazio si tratta di un elemento di forma cilindrica del quale è possibile distinguere due distinte porzioni delimitate dal cosiddetto istmo uterino. Oltre all’anatomia della cervice uterina, è importante porre l’attenzione sulla sua lunghezza, specialmente durante il periodo della. In caso di, infatti, c’è un aumento del rischio di travaglio pretermine e parto prematuro che è, come ribadito in questo studio, la principale causa di morbilità e mortalità perinatale. L’eventualità si concretizza quando, spiega il Mayo Clinic, la lunghezza dell’estremità inferioresi accorcia ...