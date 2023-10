Colleziona condanne per rapina | furto d’auto e truffa | arrestato

Leggi su bergamonews

(Di martedì 3 ottobre 2023) La lista dei reati (e delle) è davvero lunga: due evasioni dagli arresti domiciliari, unaimpropria, une una. Tutti reati avvenuti tra il 2012 e il 2022. Per questo, lunedì 2 ottobre, i carabinieri della stazione di Soresina, in provincia di Cremona, hannoun cittadino italiano di 62 anni, eseguendo di un ordine di carcerazione da scontare in regime di detenzione domiciliare emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura di Bergamo. L’uomo destinatario del provvedimento dovrà scontare un cumulo di pena a quattro anni e dieci mesi di reclusione per diverseemesse nel tempo dai Tribunali di Varese, Milano, Brescia e Bergamo tra il 2020 e il 2022, tutte divenute definitive e ora esecutive, per i reati sopra citati. L’uomo nel giugno ...