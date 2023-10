Cloud e connettività | Connesi e Seeweb tra i protagonisti di Comolake 2023

Leggi su giornaledellumbria

(Di martedì 3 ottobre 2023) Antonio Baldassarra, AD di: “L’Intelligenza artificiale generativa può essere il motore della crescita dell’economia italiana” L’umbrae la, aziende del gruppo Dhh, saranno tra idella prima edizione di ‘ComoLake2023 – Next Generation Innovations’, evento che si svolgerà dal 5 al 7 ottobre a Villa Erba, a Cernobbio. Le due aziende saranno a disposizione di imprese, enti e istituzioni per un dialogo sull’innovazione e sulle sfide collegate alla sostenibilità e all’intelligenza artificiale., azienda italiana impegnata nelcomputing e nelle infrastrutture per l’intelligenza artificiale, illustrerà i benefici per le aziende nell’utilizzo di tale tecnologia anche grazie allo sfruttamento di infrastrutture tecnologiche in Italia. ...