Classifica senza errori arbitrali 2023-2024 | VII giornata Serie A

Leggi su napolipiu

(Di martedì 3 ottobre 2023) La settimadel campionatodiA si è conclusa con un bilancio positivo per gli arbitri.Ecco laA.positiva per gli arbitri. Qualche sbavatura disciplinare è andata in onda a Bergamo e Milano ma le direzioni di Massa (Milan – Lazio) e Chiffi (Atalanta – Juventus) sono state più che sufficienti. Resta solo qualche dubbio sul calcio di rigore assegnato all’Inter in una garastorie. Se la trattenuta in area di rigore di Lovato ai danni di Thuram è punibile col calcio di rigore, e lo è, come da regolamento, sarebbe opportuno che tutte le trattenute fossero valutate e punite con identica sanzione. In proposito si ricorda che per ...