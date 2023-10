L'esibizione di Anna in realtà è stata unsuccesso, apprezzatissima sia dal pubblico ...ironica e provocatoria che punta a "smontare" una serie di luoghi comuni molto in voga...Non si giocherà la partita di Champions per motivi imprevisti e non prevedibili: c'è il comunicato ufficiale che annuncio l'annullamentoEra già tutto pronto: spettatori sugli spalti, arbitrispogliatoi, squadre preparate per scendere in campo. L'imprevisto però era dietro l'angolo e ha portato all'annullamento del match di Champions. Stadio (LaPresse) - Calciomercato.itParliamo ...

Clamoroso negli Stati Uniti: giovane talento debutta a soli 13 anni ItaSportPress

Corea del Nord, ma quello è Travis King Clamoroso negli Usa Liberoquotidiano.it

Arrivano clamorosi colpi di scena per i fan della fiction Rai "Un posto al sole": è guerra aperta tra i protagonisti più amati.Stefano De Martino sorprende tutti con un incidente in diretta: nessuno se lo aspettava dal ballerino. Nelle scorse ore ...