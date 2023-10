Civitavecchia | un corso per la Gestione delle attività per i passeggeri a bordo delle navi

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 3 ottobre 2023)– Sono aperte le iscrizioni alche partirà a, in collaborazione con Grimaldi Lines e Corsica & Sardinia Ferries, per Tecnico superiore per la “a servizio dei”. L’obiettivo di questo per, che avrà la durata di due anni, è quello di formare figure professionali con competenze spendibili nell’area dell’accoglienza e delladel passeggero, da quando imbarca fino all’arrivo a destinazione, raccogliendone le esigenze e preoccupandosi del suo soddisfacimento, specializzandosi nelladei servizi di soggiorno e della ristorazione,in ...