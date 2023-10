Cina | ai Giochi asiatici di Hangzhou i censori del web rimuovono l’abbraccio di due atlete | le pettorine ricordavano Tiananmen

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 ottobre 2023) Prevenire è meglio che curare. Anche con il rischio di peccare di eccesso di zelo. Questo il ragionamento alla base dell’apparatoo cinese che ha portato alla rimozione dal web dell’immagine di dueai, in corso in questi giorni ad, per un riferimento (del tutto casuale) ai fatti di. L’episodio si è verificato martedì 3 ottobre, quando, al termine della finale dei 100 metri ad ostacoli, lecinesi Li Yuwei e Wu Yanni si sono scambiate un abbraccio di incoraggiamento. Li ha vinto l’oro con un tempo di 12,74 secondi mente Wu è si è inizialmente posizionata al secondo posto arrivando 0,03 secondi dopo la compagna, ma è successivamente stata squalificata per falsa partenza, lasciando il podio all’indiana Jyothi ...