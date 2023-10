Ciclista ferito da un camion all’alba

Perde il controllo della moto e cade - ferito motociclista I mezzi dell’emergenza urgenza della Asl Tse sono intervenuti alle ore 7.00 per una caduta di moto lungo la Sr 71 in località Olmo. ferito il ...

Pisa : motociclista ferito in incidente stradale a Orciano. È grave Questa sera, 3 settembre 2023, intorno alle ore 19:30, su richiesta del 118, è stato attivato l’elicottero Drago del reparto volo VF di Cecina, per ...

Castiglion Fiorentino : ciclista ferito dopo una caduta I mezzi dell’emergenza urgenza della Asl Tse sono intervenuti alle ore 13.02 per una caduta di bicicletta a Castiglion Fiorentino in via Madonna del ...

Castiglion Fiorentino : ciclista ferito dopo una caduta I mezzi dell’emergenza urgenza della Asl Tse sono intervenuti alle ore 13.02 per una caduta di bicicletta a Castiglion Fiorentino in via Madonna del ...

Montepulciano - incidente stradale : ferito gravemente motociclista nello scontro con tir Un motociclista 30enne è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Le Scotte di Siena a seguito di uno scontro frontale contro un autocarro lungo ...