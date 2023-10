Ciclismo | Sagan si ritira | “Ma l’avventura non finisce mai davvero”

Leggi su sportface

(Di martedì 3 ottobre 2023) Petersi èto dal mondo dela 33 anni. Il fuoriclasse slovacco in carriera ha vinto tra le alte cose tre Mondiali su strada consecutivi, il Giro delle Fiandre nel 2016, la Parigi-Roubaix nel 2018 e per due volte la Gand-Wevelgem, nel 2103 e 2016, 12 tappe e 7 classifiche a punti del Tour de France, 4 tappa alla Vuelta e due al Giro.ha affidato a Instagram il messaggio di saluto al mondo delle due ruote: “Poteva il ragazzino che ero immaginare tutto ciò che lo aspettava? Grazie. Sono pieno di gratitudine per la mia carriera. Grazie alle mie squadre, ai miei compagni, agli staff, a tutti quelli che mi hanno supportato nei momento belli e brutti. Grazie a voi, miei fan, che mi avete dato un incredibile sostegno in tutti questi anni. Ora è tempo per me di voltare pagina. Un nuovo capitolo ma ...