Ciclismo | Giro di Lombardia 2023 | programma | orari | diretta tv e streaming

Il Giro di Lombardia, in scena sabato 7 ottobre, sarà l'edizione numero 117 della "Classica delle foglie morte". Si tratta dell'ultima Monumento della stagione, l'appuntamento clou delle ultime settimane di un'annata sicuramente molto dura per tutti i protagonisti attesi lungo i ben 238 chilometri da Como a Bergamo caratterizzati da 4400 metri di dislivello complessivo. Una corsa che si preannuncia durissima e adatta a scalatori e uomini da Grandi Giri, vista la seconda parte praticamente priva di pianura. Tadej Pogacar e Primoz Roglic sono solo due dei corridori più attesi, con il fuoriclasse della UAE Emirates che proverà a confermarsi ottenendo il terzo successo consecutivo nella corsa. Difficile per l'Italia sognare una vittoria che manca dal 2017, anno in cui a imporsi fu Vincenzo Nibali.

Elia Viviani vince, in volata , la prima tappa del Giro di Croazia , Cro Race 2023, quella da Primosten a Sinj per 181km. Il ciclista della Ineos ...

Il primo assaggio d’Italia è arrivato tra Giro della Toscana e GP Peccioli, ora Tadej Pogacar è concentrato nel Bel Paese per l’obiettivo più ...

Scatterà in Piazza Martiri a Carpi il Giro dell’Emilia 2023 , con il traguardo invece fissato sull’iconica salita del “San Luca”, a Bologna. Grande ...

Bologna, 30 set. - (Adnkronos) - Primoz Roglic vince il Giro dell'Emilia , 204 km con partenza da Carpi e arrivo a Bologna, per la terza volta in ...

La settimana di gare italiane verso il Giro di Lombardia - in programma sabato - proseguirà giovedì con il Gran Piemonte. Tre Valli Varesine, l'ordine d'arrivo Ilan Van Wilder (Soudal - Quick Step). Peter Sagan si è ritirato dal mondo del ciclismo a 33 anni. Il fuoriclasse slovacco in carriera ha vinto tra le alte cose tre Mondiali su strada consecutivi, il Giro delle Fiandre nel 2016, la Parigi - Roubaix nel 2018 e per due volte la

Il corridore della Soudal Quick-Step giunge a braccia alzate in via Sacco, beffando nel corso dell'ultimo giro della corsa un gruppetto con tutti i favoriti, tra cui Pogacar, Roglic e Carapaz. Proprio ...Il 23enne belga della Soudal-Quick Step vince l'ultima prova del Trittico Lombardo con una splendida azione sulla salita di Morosolo. Niente da fare per Pogacar e Roglic che chiudono ai piedi del ...