Ciclismo | Davide Formolo | “Gratificante lavorare per Pogacar Vorrei un’occasione in una corsa di un giorno”

Leggi su oasport

(Di martedì 3 ottobre 2023) Abbiamo raggiunto telefonicamente, portacolori della UAE Team Emirates (formazione con cui ha il contratto anche la prossima stagione, ndr) e fresco vincitore della Coppa Agostoni dopo un ottimo lavoro di squadra della formazione emiratina con Marc Hirshi secondo e Diego Ulissi sesto: “Serviva questa vittoria. Dopo tanti anni, in cui ho dimostrato di esserci, anche come gregario. La vittoria è la ciliegina sulla torta, ci tenevo molto a finire bene la stagione, quindi sono contento“. Sei considerato uno dei migliori gregari in circolazione. Ogni tanto hai un po’ di rammarico per non esserti costruito una carriera da capitano? “Ald’oggi ci sono cinque/sei corridori che hanno qualcosa in più rispetto alla media e quindi bisogna decidere se correre per un piazzamento o essere d’aiuto per i propri capitani ed io come ...