Ciclismo | belga Van Wilder vince la Tre Valli Varesine

(Di martedì 3 ottobre 2023) Varese, 3 ott. - (Adnkronos) - Ilan Vanilla Tre, ultima prova del Trittico Lombardo. Ilsi impone davanti all'ecuadoriano Richard Carapaz e al russo Aleksandr Vlasov. Niente da fare per i big, a partire dagli sloveni Tadej Pogacar e Primoz Roglic che sono rimasti nel gruppo di testa, chiudendo ai piedi del podio. Per Vanè il secondo successo stagionale dopo il Giro di Germania, conquistato dopo aver vinto la prima tappa. La settimana di gare italiane verso il Giro di Lombardia - in programma sabato - proseguirà giovedì con il Gran Piemonte.