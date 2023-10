Chiude la Parigi Fashion Week | eccessi e successi da Valentino a Balenciaga

Leggi su quifinanza

(Di martedì 3 ottobre 2023) Sila settimana della modana, forse la più attesa dopo quella di Milano dagli amanti del settore, un calendario fitto, ricco di colpi di scena, debutti e défilé memorabili. Come sempre, tra le maison che hanno scandito il ritmo delle giornate troviamo le più conosciute: da, Dior a Chanel, passando per Saint Laurent, Hermès e molti altri. Alternati da interessanti nomi nuovi e griffe “adottate” da paesi esteri, come l’americano The Row o l’italianocon Pierpaolo Piccioli. Il tempo stringe e la moda non aspetta: una competizione che si combatte a colpi di look, fatti sfilare dai brand ma anche sfoggiati nelle prime file degli show. È proprio questo l’ultimo trend della moda che conta: le griffe di alta moda fanno a gara per garantisti i nomi più altisonanti e chiacchierati tra le star ...