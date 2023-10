Chiesa | cambia tutto | Giuntoli chiude a 80 milioni

Udinese-Juve ntus 0-3 Juventus Szczesny 7: non è chiamato a effettuare interventi miracolosi se non al minuto 83' quando sbarra la po...

Il recupero della presenza e dell'azione dello Spirito nellaè un altro dei guadagni del Concilio. D'altronde, se laè pellegrina " così si esprime il Concilio " ed è in cammino verso ...Paramenti sacri, oggetti di culto, fotografie. Si è aperto, tra le sale del Museo e della Biblioteca diocesani ( in via Maghelona) il percorso espositivo "Servire lain un mondo che". Percorso che sarà aperto ai visitatori in altre date: il 21 ottobre (in concomitanza con la Festa del Libro Medievale e Antico di Saluzzo), il 7, 17 e 25 novembre, 8 e ...

Il teologo Vitali: con il Sinodo la Chiesa cambia e torna alle fonti Avvenire

Servire la chiesa in un mondo che cambia IdeaWebTv

La Juventus continua a vivere momenti di alta tensione a causa dell’infortunio a Dusan Vlahovic: cambiano i tempi di recupero del serbo ... ha lo stesso feeling che il serbo ha con Federico Chiesa.Su Corsport, Juve, la frenata del gol.A Chiesa serve un amico.Con Fede e Vlahovic l’attacco va alla grande: più reti del previsto.Ma se mancano Dusan e Milik (recuperabile per ...